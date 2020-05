Fase 2, scattano i controlli sui mezzi pubblici: verifiche su 17 autobus

Anche nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus la polizia provinciale di Monza e Brianza è scesa in campo con controlli. In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contrasto all’abusivismo e sui mezzi pubblici per verificare il rispetto delle normative sanitarie.

Sono stati 17 gli autobus fermati e sottoposti a controllo: è stato verificato che i passeggeri in viaggio sui mezzi fossero in possesso e utilizzassero guanti e mascherine e attuassero in modo corretto il distanziamento sociale sui posti a sedere. Tutti viaggiavano nel pieno rispetto delle prescrizioni.

E’ stato inoltre denunciato per attività abusiva un cittadino italiano di 68 anni, residente a Caltanisetta ma domiciliato a Limbiate. L’uomo è stato fermato per trasporto non autorizzato di rottami ferrosi che stavano per essere ceduti ad un rottamaio. Il commerciante si è giustificato dicendo che per arrotondare abitualmente si dedica alla raccolta di rifiuti ferrosi da cedere, per poche centinaia di euro, a rottamai per la successiva consegna a fonderie e centri lavorazione ferro e acciaio. Sono stati elevati altri due verbali da 3.000 euro l’uno per trasporto di rifiuti irregolari.

Continuano infine i controlli per la sicurezza nel Parco delle Groane: nell’area boschiva è stato denunciato un cittadino non italiano per detenzione di sostanze stupefacenti oltre il limite di consumo giornaliero consentito e violazione della legge sull’immigrazione.