Controlli della polizia in un bar in corso Milano: tre cittadini stranieri denunciati

Controlli della polizia di Stato in un bar in corso Milano. I poliziotti del commissariato di Monza nella giornata di martedì hanno effettuato un controllo presso il bar "Vecchia Stazione" dove sono stati identificati tre cittadini stranieri di origine marocchina: B.M. classe 1990, M. S. classe 95 e T.K. classe 85, tutti senza fissa dimora ed irregolari sul territorio.

I tre cittadini stranieri sono stati denunciati e a loro carico saranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti.

Nella stessa giornata poi i poliziotti del commissariato di Monza hanno effettuato un servizio di controllo anche in stazione. In piazza Castello gli agenti hanno fermato e identificato un cittadino di 23 anni originario del Mali, al quale già nell'ottobre 2017 era stato negato lo status di rifugiato. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per violazioni in materia di immigrazione.