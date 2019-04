Abusi edilizi e furto di energia elettrica, controlli al campo nomadi di Desio

Abuso edilizio, furto di energia elettrica e altre irregolarità. I carabinieri nello scorso fine settimana hanno effettuato un controllo nel campo nomadi di via Cellini (sul territorio di Lissone ma in realtà a Desio visto che in mezzo tra i due comuni c’è la Valassina) e quattro persone sono state denunciate per abuso edilizio e furto di energia elettrica.

Tra gli abusi riscontrati ci sono numerose costruzioni innalzate senza alcun permesso o rispetto delle leggi su un terreno agricolo. C’erano poi alcuni cavi penzolanti: erano allacciamenti alla rete Enel ottenuti senza alcun regolare permesso e dunque senza bolletta. Due gli impianti abusivi scoperti: uno da 1,5 e uno da ben 40 kwh. Il comune sta valutando cosa fare in merito alla sorte di questo campo: il permesso è per una permanenza temporanea, ma il campo nomadi è lì da oltre vent’anni.

Le unità cinofile di Casatenovo, impiegate durante i controlli, non hanno fiutato droga e non è stata trovata traccia di sostanza stupefacente. Tutti i ragazzi e i bambini erano regolarmente a scuola.