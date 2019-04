Maxi controllo dei carabinieri nei bar della città: denunciato minorenne con la droga

Maxi controllo dei carabinieri a Vimercate. Gli uomini dell'Arma nel corso del weekend, tra venerdì, sabato e domenica hanno effettuato servizi di controllo nel parco comunale "Largo Donatori del Sangue" e in tre locali cittadini: il "Caffè della Piazza", "Il Trani" e il "Move Bar".

Quindici in totale i militari in servizio che hanno fermato, identificato e controllato cento persone. Nell'ambito dei controlli è stato denunciato un giovane studente trovato in possesso di droga e sono state segnalate alla Prefettura quattro persone, sorprese con dosi di sostanza stupefacente.

Studente minorenne con la droga

Lo studente, 17 anni, residente a Vimercate, incensurato, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana, 50 euro in contanti probabile provento dell'attività di spaccio e di un bilancino di precisione. Per il giovane è scattata una denuncia in stato di libertà.

Nel corso del weekend è finito nei guai anche un altro minorenne: lo studente, 16 anni, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Segnalati anche un altro studente 19enne di Bernareggio, un operaio di 20 anni di Calusco d'Adda e un 38enne di Bernareggio, pregiudicato, trovato in possesso di cocaina.