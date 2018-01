Maxi controllo dei carabinieri a Monza: 20enne sorpreso in auto con una carabina

Quattro cittadini stranieri irregolarri espulsi e un ragazzo di vent'anni denunciato perchè sorpreso in possesso di una carabina.

E' questo il bilancio del servizio di controllo straordinario effettuato dai carabinieri di Monza nel fine settimana. I militari del capoluogo brianzolo, insieme al personale del III Reggimento Lombardia, tra venerdì e domenica 14 gennaio hanno effettuato diversi servizi coordinati nei giardinetti e nei parchi urbani e in stazione. Quattro cittadini stranieri provenienti dal Gambia e dalla Tunisia sono stati denunciati in quanto irregolari sul territorio e per loro è stato avviato l'iter per la procedura di espulsione.

Nell'ambito dei controlli i carabinieri monzesi hanno anche sorpreso in auto, tra Monza e Biassono, un ragazzo italiano in possesso di una carabina marca Diana calibro 4.5 privo di qualsiasi autorizzazione: il ventenne è stato denunciato per porto abusivo d'arma.

I controlli in città proseguiranno anche nei prossimi giorni.