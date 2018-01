Controlli dei carabinieri a Seregno: due denunce per droga e un'espulsione

Un controllo a tappeto su tutta Seregno, con dieci pattuglie dei carabinieri della stazione e del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Seregno impegnate su tutto il territorio, la collaborazione della compagnia di intervento operativo (Cio) del Terzo Reggimento Lombardia e la collaborazione della polizia locale.

I controlli sono proseguiti dalle 14 alle 20. Alla fine, sono state fermate e identificate sette persone. Un 27enne cittadino marocchino, celibe e senza fissa dimora, è stato denunciato per non aver osservato un ordine di espulsione firmato dalla Questura di Varese. Dovrà lasciare l’Italia. Un altro cittadino marocchino di 32 anni, disoccupato e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish, di una dose di cocaina e di 180 euro. E’ stato denunciato per detenzione a uso spaccio di stupefacenti.

Infine, un cittadino marocchino di 33 anni, senza lavoro né casa, è stato sorpreso con una dose di cocaina e 119 euro. E’ stato anche lui denunciato per droga. Controllate anche 18 auto.