Controlli dei carabinieri sulle strade: due patenti ritirate

Ventidue auto fermate, 42 persone controllate. È il bilancio di un’azione di controllo contro la guida in stato di ebbrezza messo a punto dai carabinieri di Desio tra il 25 e il 26 gennaio tra le 21 e le 3 del mattino a Lissone. Sono state controllate due vie ad altro scorrimento: via Forlanini a Desio e via del Concilio a Lissone. Due le patenti ritirate, a un 34enne di Seregno e a un 28enne di Desio. Secondo i carabinieri gli automobilisti stanno maturando comportamenti di guida più corretta e un modo di bere più morigerato prima di mettersi alla guida.