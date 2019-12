Maxi controllo dei carabinieri a Lentate sul Seveso e Misinto: 84 persone identificate

Maxi controllo dei carabinieri di Seregno domenica sulla Novedratese e sulla Nazionale dei Giovi, all’altezza di Lentate sul Seveso e Misinto. Il servizio coordinato dei carabinieri di Lentate sul Seveso e dei reparti della Cio (Compagnia di intervento operativo) del Terzo reggimento Carabinieri Lombardia ha permesso di controllare 84 persone: venti di queste sono risultati avere precedenti penali.

Dieci i militari impegnati dalle 19 alle 24 in posti di controllo a Lentate, all'altezza del Bennett, in piazza San Vito, in piazza Roma, nei parchi pubblici, nella zona della stazione ferroviaria di Camnago e nei pressi del centro commerciale di Copreno. Oltre agli automobilisti, i Carabinieri hanno controllato alcuni esercizi commerciali. Poi si sono spostati a Misinto, in piazza Statuto e piazza Pertini. Non sono stati effettuati arresti e neppure denunce.