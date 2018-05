Obiettivo Sicurezza a Seregno: maxi controllo di carabinieri e polizia locale

Obiettivo sicurezza. A Seregno lo scorso venerdì in piazza Risorgimento e in stazione si è svolto un maxi controllo del territorio.

L'iniziativa, coordinata dai militari della stazione cittadina guidati dal Maresciallo Maggiore De Crescenzo, si è svolta in collaborazione con il Comando di Polizia Locale. Una pattuglia della Polizia Locale, diretta dal neo Comandante Cristina Ruffa, è intervenuta a supporto di alcune unità dell’Arma per svolgere un presidio contro il degrado e l’illegalità, nel quadro delle politiche di sicurezza urbana.

“L’attività di controllo ha portato all’identificazione di alcune persone sia in piazza Risorgimento sia in Stazione. Operazioni di questo tipo sono previste, con cadenza periodica, nelle prossime settimane, allo scopo di monitorare le presenze in contesti particolarmente sensibili” rendono noto dal municipio.