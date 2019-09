Spaccio ai giardinetti, pusher vede la polizia e butta via la marijuana: arrestato

Maxi controllo antidroga nella giornata di martedì a Monza. Gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica della polizia locale del capoluogo brianzolo a partire dalle 7 del 10 settembre hanno passato al setaccio l'area di piazza Cambiaghi, i giardinetti di via Visconti, l'area cani e i giardinetti degli Artigianelli.

Proprio qui è stato fermato e arrestato uno spacciatore. Il pusher, un giovane nigeriano di 26 anni, non in regola con i documenti, è stato notato mentre cercava di disfarsi di 40 grammi di droga. La sostanza è stata recuperata dagli agenti e sequestrata: erano ovuli di marijuana già pronti per lo spaccio. Addosso al 26enne sono stati trovati anche tre telefoni cellulari e 350 euro in contanti.

Il giovane è stato arrestato e fotosegnalato presso il comando di via Marsala e ristretto nella cella di sicurezza in attesa della direttissima.