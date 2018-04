Cernusco sul Naviglio, controlli antidroga in classe a scuola: cinque studenti nei guai

Nuovi controlli antidroga a scuola a Cernusco sul Naviglio. I carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda sono intervenuti, insieme al Nucleo Cinofili di Casatenovo, all’interno dell’istituto superiore “ITSOS – M. Curie”.

Qui sono stati effettuati dei controlli in alcune aule dove era stata segnalata dai docenti la presenza di alcuni studenti assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono stati cinque gli studenti finiti nei guai. Al termine dei controlli sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Milano tre 18enni e due 16enni per “detenzione ai fini personali di stupefacente”, trovati in possesso di alcuni spinelli e singole dosi di “marijuana” per un peso complessivo di 10 grammi circa.

La scorsa settimana, sempre a Cernusco sul Naviglio, i carabinieri avevano effettuato alcuni controlli in diverse classi dell'istituto professionale Ipsia-Majorana e anche questa volta l'attività antidroga è stata pianificata in collaborazione con la dirigenza dell’istituto.