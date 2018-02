Controlli antidroga dei carabinieri in due scuole di Lissone

Pastori tedeschi antidroga giovedì anche nelle scuole di Lissone. Ma anche stavolta tra i banchi e negli zaini non è stata trovata alcuna significativa traccia di droga.

I carabinieri della compagnia di Desio, in collaborazione con il nucleo Cinofilo di Casatenovo, hanno messo a segno una serie di controlli all’l'Ipsia di via Alfieri e all'Europa Unita di via Martiri della Libertà. I cani antidroga, che già nelle scorse settimane erano entrati a scuola a Desio e a Paderno Dugnano, hanno ispezionato decine di classi di due tra le scuole più grandi di Lissone.

Ma, nonostante la presenza di migliaia di studenti, fortunatamente nessuno avevacon sè nemmeno mezzo grammo di droga. Intanto sono in programma attività di monitoraggio e controllo antidroga in altri comuni della Brianza.