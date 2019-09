Lavoratori in nero, scontrini "fantasma" e bagarini: 340 finanzieri impegnati per il Gran Premio

Sono stati oltre 340 i finanzieri impiegati in servizi di controllo e prevenzione in occasione del Gran Premio di Monza. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato dieci biglietti dopo aver sorpreso alcuni bagarini intenti a vendere i ticket nei pressi dell’ingresso dell’Autodromo. Sono stati 272 i controlli fiscali effettuati alle attività commerciali con 15 sanzioni comminate per mancate ricevute ad alcune attività di vendita di cibo e bevande e gadget che avevano “dimenticato” di emettere lo scontrino fiscale.

Nell’ambito dei controlli sono stati scoperti anche diciassette lavoratori irregolari. Durante i tre giorni di manifestazione tre persone sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale, soggiorno illegale nel territorio dello Stato e tentato furto. A uno dei bagarini in attività presso l’Autodromo è stato notificato anche un foglio di via.