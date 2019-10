All'ospedale di Desio giornata per la salute della Donna: incontri e consulti gratuiti

Un’intera giornata in rosa, dedicata alle donne e rivolta in particolare alle neo mamme e donne in gravidanza. L’appuntamento è per il 28 ottobre presso la Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Desio che per l'occasione ha organizzato, per il sesto anno consecutivo, la giornata di promozione della Salute della Donna con una serie di attività e di controlli.

Durante l’open day, “DDD”, “Una donna, per le donne, a Desio”, le ostetriche del presidio e del territorio saranno a disposizione per chiarire i dubbi e per consulti individuali legati a tematiche quali gravidanza, maternità e allattamento.

Una decina di attività, tutte gratuite rivolte nella maggior parte dei casi alle neo mamme e alle donne in gravidanza. Ci sarà però anche l’opportunità di eseguire la valutazione del pavimento pelvico e il pap-test, gratuito nell’ambito del programma preventivo nazionale, previa prenotazione con impegnativa allo 0362/383224.

“Un plauso alle ostetriche dell’ospedale di Desio – sottolinea Mario Alparone, Direttore generale della ASST di Monza – che portano avanti con successo questo appuntamento, nello spirito della legge 23/2015 che prevede l’integrazione ospedale – territorio. La risposta è sempre stata positiva, segno dell’attenzione delle donne verso queste tematiche e della fiducia verso le nostre professioniste”.

La giornata sarà un susseguirsi di eventi gratuiti. Per prenotare la partecipazione basta chiamare tutti i giorni dalle 16 alle 19 allo 0362/383224.

Il programma

INCONTRO DI PILATES per gravide dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 16.00 alle 17.00

BELLY MAPPING + BELLY PAINTING dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 13.30 incontro sulla comunicazione mamma bambino attraverso i 5 sensi e....divertiamoci colorando

ALLATTAMENTO dalle 9.00 alle 13.00 promozione e consulenza personalizzata sull’allattamento (senza prenotazione)

BABYWEARING dalle 9.30 alle 11.00 consigli sull’utilizzo della fascia per il neonato e l’arte del portare (senza prenotazione)

IL RIENTRO A CASA dalle 14.30 alle 16.30 momento di condivisione sui bisogni del bambino come sonno, alimentazione (senza prenotazione)

DANZA IN FASCIA dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 16.00 alle 17.00 un magnifico passo a due con i bimbi

IL MASSAGGIO NEONATALE AYURVEDICO dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 11 alle 12 attimi di relax con il bambino

PAVIMENTO PELVICO dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 consulenza personalizzata e rieducazione del pavimento pelvico

REBOZO dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 16.30 massaggio e rilassamento secondo le antiche tecniche messicane

RIFLESSIONI SUL CIBO dalle 10.00 alle 12.30 come quello che mangiamo influenza in modo positivo o negativo la gravidanza, lo sviluppo fetale e la crescita dei bimbi

VISITA GUIDATA ALLE SALE PARTO dalle 18.00 alle 19.00 (senza prenotazione)