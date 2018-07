Lissone, coppia controllata in centro: lei non ha i documenti, lui li ha falsi. Denunciati

Lui diceva di essere un avvocato, ma sulla carta di identità mostrava una foto di sé in divisa; lei invece ha sostenuto di essere priva di documenti e di essere di nazionalità russa.

L'epilogo? L’uomo, 40 anni, e la russa, sono stati fermati lunedì sera nel corso di un controllo nel centro storico di Lissone. Lui è stato denunciato per documenti falsi. Lei invece perché priva di documenti. La donna è stata inoltre portata in Questura a Milano per avviare le procedure di espatrio.