Nuovi controlli sulle strade di Monza e della Brianza contro alcol e droga al volante

Cento veicoli fermati e controllati, decine di alcoltest effettuati, quattro patenti ritirate e due denunce.

Questi i numeri dell'attività di controllo condotta nel weekend dai carabinieri del comando provinciale di Monza tra il capoluogo brianzolo e i comuni della provincia. Come annunciato, anche questo fine settimana i militari brianzoli hanno effettuato un'attività di prevenzione in diverse zone di Monza e in Brianza per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga, spesso causa di incidenti.

Un centinaio di veicoli sono stati fermati e i conducenti sono stati sottoposti al test dell'etilometro: quattro persone sono state pizzicate al volante con un tasso alcolemico superiore al limite di legge e due di questi sono stati indagati per guida in stato di ebbrezza. Due le auto che sono state sequestrate al termine degli accertamenti.

Controlli dei carabinieri: ecco dove

A Monza i posti di controllo dei carabinieri hanno interessato viale Romagna e via Salvadori. Ad Arcore i militari hanno fermato ed effettuato alcoltest in via Monte Rosa e a Biassono una pattuglia era presente in via Cesana e Villa. I militari della compagnia di Vimercate in città hanno concentrato l'attività alla rotonda di via Milano a ridosso della strada provinciale Monza-Trezzo mentre a Concorezzo i controlli hanno interessato via De Amicis.

Per l'area di Desio e Seregno sono stati interessati dal maxi servizio di controllo i comuni di Bovisio Masciago (via Nazionale dei Giovi), Varedo (via Circonvallazione e via Garibaldi), Seregno (via Briantina) e Lentate sul Seveso in via Nazionale.