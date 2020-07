Raffica di multe e alcol in strada, controlli della polizia locale a Monza

Due serate di controlli con minorenni sanzionati perchè sorpresi a bere alcol in strada e una ventina di automobilisti sottoposti al test dell'etilometro. Un weekend impegnativo per gli agenti della polizia locale di Monza. I servizi di controllo sul territorio cittadino sono iniziati venerdì sera a partire dalle 20.

Sette operatori con al seguito l'unità cinofila coordinati da un ufficiale hanno presidiato alcune aree del capoluogo brianzolo per un servizio di controllo riguardo l'uso e la vendita di alcool a minorenni e l'uso sostanze stupefacenti.

Tre ragazzi di 18 anni sono stati multati per violazione del regolamento di polizia urbana perchè sorpresi a bere superalcolici in strada. Nell'area dei giardini di via Azzone Visconti diverse persone alla vista delle forze dell'ordine si sono allontanate mentre il cane Narco ha rintracciato della droga: nascosto sotto l'erba è stato trovato un panetto di hashish da 25 grammi. Tre persone sono state sorprese a consumare droga e a loro è stata contestata una violazione per uso personale sostanze stupefacenti.

Nel mirino degli agenti è finita anche la zona della movida monzese, tra via Bergamo, l'area del Nei e il centro. Nella nottata di sabato sono stati effettuati una serie di controlli da parte di una squadra di agenti della sezione Annonaria: tra le violazioni contestate anche due a carico di locali in via Bergamo per la violazione del divieto di somministrazione di alcol a minori e in piazza Indipendenza per vendita di alcol oltre l'orario consentito. Numerose alche le multe scattate in violazione del regolamento comunale per il consumo di alcol in strada.

In una sola serata inoltre sono state comminate 76 multe per divieto di sosta. I controlli hanno anche permesso di fermare 33 automobilisti, di cui 18 sono stati sottoposti all'alcoltest: nessuno di loro è risultato positivo e tutti avevano valori entro i limiti consentiti dal codice della strada.