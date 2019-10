Controlli della polizia locale in centro a Monza: multe per 14mila euro, sequestrate 14 borse

Multe per oltre 14mila euro e poi quindici borse, tre borsellini e quattro cinture sequestrate. E' il bilancio di un'operazione della polizia locale di Monza messa a segno nella giornata di domenica 27 ottobre. I controlli, come reso noto dal comando dei Ghisa sono stati messi a segno in pieno centro, nella zona di Piazza Cambiaghi.

Ma non solo: gli agenti hanno organizzato anche un servizio a contrasto della prostituzione passando al setaccio anche le zone tra viale Campania e via Ticino.

Inoltre nella serata gli agenti della Locale hanno effettuato un servizio nell'ambito della sicurezza urbana. "Altri controlli straordinari per la sicurezza urbana e per quella stradale oltre che per la repressione della prostituzione nelle zone più sensibili della città tra cui il NEI, via Ticino e viale Campania– ha annunciato l‘assessore alla sicurezza Federico Arena su Facebook- . Fermati, durante la serata, un cittadino peruviano in evidente stato di ebbrezza e non in regola sul territorio nazionale e due prostitute di origine nigeriana, tutti portati in comando e denunciati. Una delle nigeriane aveva precedenti penali e due ordini di espulsione ma siccome era in possesso della richiesta di asilo risulta di fatto regolare sul territorio”.