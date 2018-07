Controlli della polizia locale sulle strade a Monza, raffica di multe

Raffica di controlli sulle strade di Monza. Nel mese di giugno sono stati sessantasei gli interventi effettuati dagli agenti della polizia locale cittadina di notte e di giorno che hanno visto impegnati i reparti del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica, del Nucleo Operativo e del Nucleo Mobile.

Sono state quattrocentonove le violazioni al codice della strada accertate che hanno portato a numerose sanzioni e al sequestro di quarantuno veicoli.

In particolare gli agenti hanno pizzicato al volante tre persone sotto effetto di alcol, trentacinque conducenti sono stati multati per eccesso di velocità e ottantatrè perchè alla guida di veicoli non sottoposti a revisione. Sono stati quarantuno invece i mezzi sorpresi a circolare senza alcuna assicurazione.