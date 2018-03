Alimenti scaduti e lavoratori non in regola: nel mirino dei Nas due locali a Muggiò

Due locali passati al setaccio dai Nas (nucleo antisofisticazioni e sanità) e dai Nil (Nucleo ispettorato lavoro), lo scorso 26 febbraio, a Muggiò.

In via Italia, nel bar gestito da un commerciante italiano di 52 anni, i militari dei due reparti speciali dei carabinieri hanno scoperto alimenti scaduti e in cattiva conservazione e un dipendente non in regola.

I controlli poi sono proseguiti anche in un altro esercizio gestito da un cittadino albanese di 28 anni, in via Casati. Qui i carabinieri hanno trovato un dipendente al lavoro senza un regolare contratto. Entrambi i bar sono stati sanzionati per le irregolarità contestate.