Controlli della polizia locale al mercato e in centro: ordini di allontanamento e multe

Un artista di strada sanzionato e un ordine di allontanamento nei confronti di un uomo intento a chiedere l'elemosina in maniera insistente tra i banchi del mercato. Giovedì mattina la polizia locale ha effettuato alcuni controlli in centro tra via Vittorio Emanuele e piazza Trento e Trieste.

Per l'artista di strada, che si era posizionato senza autorizzazione tra le bancarelle, intralciando il passaggio dei clienti e creando disagi agli uffici e alle abitazioni della zona a causa dell'elevato volume della musica, è scattata una multa e il sequestro dell'attrezzatura.

Nella giornata di martedì invece il personale del comando di via Marsala ha effettuato una attività di controllo e contrasto dei comportamenti vietati contro il degrado e per incentivare la sicurezza in piazza Cambiaghi e ai giardini di via Visconti. Nell'ambito dei servizi sono stati emessi tre ordini di allontanamento a carico di persone sorprese a bivaccare consumando alcol e utilizzando sostanze stupefacenti.