Scacco allo spaccio a Monza, controlli del NOST: in città sequestrati due etti di droga

Due etti di droga sequestrati e un pomeriggio di controlli per combattere lo spaccio in città. Il Nucleo Operativo Sicurezza Tattica della polizia locale di Monza con le sue unità cinofile nel pomeriggio di gioved ha effettuato una serie di servizi di controllo tra i giardinetti cittadini e la stazione.

In totale, tra cocaina, hashish e marijuana, sono stati recuperati due etti di sostanza stupefacente, abbandonata tra il verde o in strada e sequestrata a carico di ignoti.

I controlli sono iniziati tra via Gramsci e via Campini dove gli agenti hanno trovato cinquantaquattro involucri di marijuana già pronti per lo spaccio per un totale di 120 grammi. Altra droga abbandonata dai pusher è stata rinvenuta anche nel piazzale della stazione e nei giardini di via Arosio: qui Narco, il cane antidroga del comando, ha scovato quattro sacchetti di marijuana, cocaina e due pezzi di hashish.

Durante i controlli, in stazione, è stato fermato e controllato anche un cittadino straniero che alla vista degli uomini in divisa ha tentato di fuggire: addosso il giovane aveva una piccola quantità di hashish detenuta per uso personale.

Non solo droga. Tra i binari della stazione, durante i controlli, è stato rinvenuto anche uno zaino contenente attrezzi per lo scasso.