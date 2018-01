Nuovi controlli in città, Monza ancora nella morsa dello "Scorpione": cinque persone allontanate

Nuovi controlli della polizia locale in città. Mercoledì nel capoluogo brianzolo è andato in scena il seguito dell'operazione "Scorpione" che vede impegnati gli agenti del comando di via Marsala guidati dal comandante Piero Vergante.

I controlli sono scattati nel pomeriggio e sono state contestate dieci violazioni relative all'ordinanza sulla sicurezza urbana emanata dal sindaco con sanzioni amministrative. Diversi soggetti sono stati sorpresi a bivaccare o a chiedere in maniera molesta denaro ai passanti. Nell'ambito dell'attività nei confronti di un soggetto è scattata una denuncia relativa alla violazione della normativa sull'immigrazione.

Cinque persone invece, quattro soggetti stranieri e un italiano, sono stati sottoposti a un ordine di allontanamento dal territorio.