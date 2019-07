Controlli nelle piazze e nei giardinetti di Monza, droga e schiamazzi

Oltre quaranta persone fermate e identificate e un maxi controllo che ha tenuto impegnati tra venerdì sera e sabato notte gli agenti della polizia locale di Monza e del NOST (Nucleo Operativo Sicurezza Tattica).

Passati al setaccio i giardinetti e le piazze del capoluogo brianzolo per cui nei giorni scorsi erano pervenute diverse segnalazioni per schiamazzi notturni e uso improprio degli spazi. Squadre e unità cinofila sono state impegnate in via Ramazzotti, piazza Castello, nei giardinetti di via Goldoni e nei giardini di via Calatafimi.

Qui il personale del comando di via Marsala ha fermato e identificato ventisette giovani, otto dei quali minorenni. Due dei ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente e per loro è scattata una sanzione amministrativa.

La polizia locale è stata impegnata anche in piazza Cambiaghi dove per ripulire l'area dai cocci di bottiglie e dai rifiuti abbandonati è stato necessario anche l'intervento straordinario dell'impresa di pulizie e nei giardini di via Visconti. Qui sono state quattordici le persone fermate e identificate, in maggior parte cittadini stranieri. Accertata una violazione per uso personale di sostanza stuopefacente.