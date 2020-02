Controlli della polizia stradale in Brianza, 13 patenti ritirate: alcol e droga al volante

Ottanta veicoli fermati, dodici patenti ritirate, sette pattuglie sulle strade della Brianza tra Monza e Lecco e una notte di controlli.

Il personale della Polizia Stradale della Questura di Monza con il suppoorto dei colleghi di Lecco nella notte di sabato 15 febbraio è stato impegnato in un'attività di controllo lungo la strada provinciale 342 tra Lomagna e Carnate per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga.

Dalla mezzanotte fino alle sei del mattino, gli agenti hanno fermato una ottantina di vetture e sottoposto a un controllo i conducenti con l'alcoltest. Due conducenti a seguito di un controllo del medico sul posto, sono stati sottoposti al test sulle droghe tramite il Drugtest 5000.

Entrambi i guidatori sono risultati positivi ai cannabinoidi (marjuana) e ai due è stata ritirata a scopo cautelativo la patente di guida in attesa degli esami che saranno eseguiti da parte del Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma.

Degli altri conducenti controllati, nove sono risultati positivi agli esami effettuati con l'alcoltest e sono stati sanzionati. Per sei persone invece è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e a tutti è stata ritirata la patente. Durante l'attività è stata anche sequestrata un’autovettura, perché priva di assicurazione e di revisione.

A due conducenti extracomunitari è stata ritirata la patente di guida estera, perché risultati essere residenti in Italia da oltre un anno, muniti di documento di guida non convertibile. Le violazioni accertate hanno portato alla decurtazione di un totale di 120 punti e al ritiro di 13 patenti di guida.