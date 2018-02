Controlli sulle strade di Monza contro la prostituzione: due ragazze denunciate

Controllo sulle strade di Monza per contrastare il fenomeno della prostituzione. Nella notte di mercoledì il personale della Suadra Volante del commissariato di viale Romagna ha effettuato una serie di controlli nel quartiere San Fruttuoso in via Emanuele Filiberto, viale Lombardia e dia della Stradella.

Nel corso dell'attività sono state controllate quattro cittadine nigeriane di 28, 25, 24 e 23 anni che erano in strada ad aspettare clienti. Due delle donne sono state denunciate perchè irregolari sul territorio mentre dai controlli è emerso che una delle giovani è una cittadina straniera richiedente asilo politico mentre un'altra è richiedente protezione internazionale. Sono scattate anche due sanzioni relative a violazioni commesse.

A Monza lo scorso aprile la polizia locale aveva multato con oltre diecimila euro un ragazzo che era stato sorpreso dagli agenti della polizia locale appartato con una lucciola.