Maxi controllo dei carabinieri: 18 pattuglie sulle strade di Monza e in Brianza

Diciotto pattuglie, otto comuni coinvolti, dieci patenti ritirate e due denunce per guida in stato di ebbrezza. Questi i numeri dell'ennesimo controllo stradale disposto dal comando provinciale dei carabinieri di Monza che nel fine settimana ha interessato il capoluogo e alcuni comuni della Brianza da Brugherio a Vimercate passando per Desio e Veduggio con Colzano.

L'attività rientra in un ampio piano di intervento pianificato per il contrasto dell'abuso di alcol e droga alla guida, troppo spesso causa di incidenti con conseguenze anche gravi. Durante i controlli, ad Agrate Brianza, in via Orti Omate, i carabinieri sono intervenuti per un incidente stradale.

Intorno alle cinque del mattino un trentenne romeno al volante della propria Bmw serie 1 ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una recinzione restando bloccato tra il fango in un terreno agricolo. All'arrivo dei carabinieri il giovane si è rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro ed è stato denunciato. All'uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.

Controlli dei carabinieri: i comuni e le vie coinvolte

Nel corso del weekend appena trascorso sono state diciotto le pattuglie dell'Arma impegnate nei controlli stradali in Brianza. A Monza i militari hanno effettuato dei posti di blocco in viale Sicilia, ad Arcore in via Casati, a Brugherio in viale Lombardia e in via San Maurizio al Lambro. A Desio i carabinieri hanno fermato diverse auto in via Maestri del Lavoro e a Nova Milanese in via Locatelli. A Seregno è stata interessata dal controllo l'area di via Macallè mentre a Veduggio con Colzano i militari erano presenti in Cascina Tremolada e a ridosso della Valassina. A Vimercate gli uomini in divisa hanno effettuato controlli in via di Villasanta e lungo la provinciale tra Arcore e Vimercate e a Vimercate in piazzale Marconi/via Galbussera.

Auto rubata abbandonata a bordo strada

A Brugherio invece nel corso del controllo è stata rintracciata abbandonata a bordo strada una vettura, una Toyota Rav4, rubata a Milano da un box poco prima. Ad avvertire il proprietario sono stati gli stessi militari che hanno trovato il fuoristrada prima ancora che l'uomo potesse sporgere denuncia ed accorgersi del furto.