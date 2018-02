Maxi controllo dei carabinieri, a Seregno in azione 50 militari

Controlli a tappeto in tutta Seregno. Prima alle porte della città: via Briantina, via allo Stadio, quartiere San Salvatore. E poi nel centro storico: in particolare in piazza Risorgimento e in via Cavour.

E’ stata una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla sicurezza, quella di martedì 7 febbraio, a Seregno. Dalla mattina alla sera 50 uomini tra compagnia, stazione, Nucleo operativo radiomobile e Cio (compagnia di intervento operativo) hanno passato al setaccio tutta la città di 45.081 abitanti: la terza città della Brianza.

I risultati testimoniano che Seregno è una città di eccellenza sul fronte della sicurezza. Nessun arresto, nessun provvedimento particolare. In stazione sono stati controllati cinque cittadini maghrebini. Due marocchini e tre tunisini (tra cui un minore affidato a una comunità della zona) appena giunti in Brianza. Erano appena arrivati in treno a Seregno.

Privi di documenti, sono stati denunciati per inosservanza alle regole sull’immigrazione clandestina. Sono stati inviati in Questura dove inizieranno le pratiche per essere espatriati. I reati a Seregno sono in netto calo e tali controlli sono stati effettuati allo scopo di aumentare la sicurezza percepita in città. Si tratta del secondo controllo nell’arco di due mesi a Seregno.