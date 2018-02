Controlli dei carabinieri in stazione a Seregno

Settimana scorsa avevano controllato le vie di accesso alla città. Nella giornata di giovedì i carabinieri di Seregno, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo e degli agenti della polizia locale, hanno passato al setaccio la stazione ferroviaria cittadina.

Proprio qui nelle ultime settimane era stata registrata la presenza di alcuni cittadini stranieri, trovati senza documenti e accompagnati in questura a Milano. Questa volta sono stati controllati e sorpresi con la patente scaduta due cittadini egiziani.

La scorsa settimana invece i controlli si erano concentrati in via Briantina, via allo Stadio, quartiere San Salvatore e nel centro storico con l'impiego di 50 uomini tra compagnia, stazione, Nucleo operativo radiomobile e Cio (compagnia di intervento operativo) per passare al setaccio tutta la città brianzola che conta 45.081 abitanti.