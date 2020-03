Limitazioni agli spostamenti, controlli nelle stazioni e sulla rete autostradale in Brianza

Controlli nelle stazioni ferroviarie e lungo la rete autostradale. Queste le nuove disposizioni che arrivano dalla Prefettura in seguito alle misure per il contenimento del contagio da coronavirus entrate in vigore dopo l'approvazione del decreto dell'8 marzo. Anche a Monza e in Brianza l'invito a limitare gli spostamenti e a lasciare il proprio domicilio solo in caso di esigenze lavorative o situazioni di necessità ha portato la prefettura a definire alcune linee guida per pianificare i controlli in collaborazione con le forze di polizia. Durante la riunione di lunedì mattina del Centro di Coordinamento Soccorsi - tenutasi in videoconferenza - il prefetto Patrizia Palmisani ha fatto il punto della situazione.

"Gli spostamenti dovranno essere ridotti in modo considerevole, e saranno giustificati esclusivamente quelli legati a strette necessità: per eliminare il pericolo del contagio abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini, a cui chiediamo di affrontare uno sforzo incisivo e necessario per fronteggiare questa situazione" ha detto il prefetto.

I controlli "in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva ministeriale arrivata domenica sera – si concentreranno non soltanto sui luoghi di ritrovo e di aggregazione, ma anche sulle principali stazioni ferroviarie e sulla rete autostradale" si legge nella nota diffusa da via Prina.

"D’ora in avanti la tutela della salute pubblica assume una posizione centrale e preminente in tutti gli ambiti della vita quotidiana, tanto lavorativa, quanto relazionale. In questa situazione emergenziale, la tutela del diritto alla salute passa per il rispetto dei limiti e delle regole che il Governo ha ritenuto necessario porre. Le Istituzioni sono chiamate a farle osservare senza eccezioni, ma sono sicura che la comunità saprà darci una mano. Chiedo a tutti i cittadini di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate. Rivolgo poi un appello particolare ai giovani, che con questa esperienza potranno rinforzare il proprio senso di appartenenza alla comunità e comprendere fino in fondo quanto il comportamento di ciascuno di noi può avere implicazioni enormi nella sfera degli altri" ha detto il prefetto Palmisani.

Spostarsi per necessità: serve l'autocertificazione

Limitare gli spostamenti e l'invito a tutti i cittadini a restare a casa per fermare la diffusione del virus e il contagio. Questo l'appello delle istituzioni e il contenuto della normativa adottata con il decreto dell'8 marzo in Lombardia e ora anche in tutta Italia. Saranno giustificati gli spostamenti per:

comprovate esigenze lavorative

situazioni di necessità

motivi di salute

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il modulo è stato messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza. Nessuna limitazione sarà adottata per chi va a lavoro o per situazioni di necessità come per fare la spesa. Il divieto assoluto a spostarsi, che non ammette eccezioni, invece è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. In questo momento è importante il rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità e l’adozione di comportamenti responsabili.

FOTO - L'autocertificazione da esibire al momento del controllo