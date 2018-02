Controlli della polizia ferroviaria sulle linee in Brianza, ritardi e due treni cancellati

Ritardi fino a sessanta minuti per i treni in Brianza, due regionali cancellati e otto convogli limitati nel percorso.

Controlli della polizia ferroviaria a bordo dei treni lungo le linee brianzole lunedì mattina. Tra Desio e Monza intorno alle 12.15 la circolazione è stata momentaneamente interrotta per consentire "accertamenti dell'autorità giudiziaria"

I convogli della linea Chiasso-Como-Monza-Milano e della tratta Saronno-Seregno-Milano-Albairate hanno subito ritardi fino a sessanta minuti e modifiche dei percorso.

Il treno 24129 (Saronno 11:35 - Albairate 13:22) ha terminato il viaggio nella stazione di Seregno per controlli di sicurezza lungo la linea e modifiche di percorso hanno coinvolto i treni successivi e i mezzi della linea Como-Chiasso. Il treno 25045 (Como San Giovanni 12:22 - Milano Porta Garibaldi 13:21) per esempio ha terminato il viaggio nella stazione di Monza. In totale, come riporta il report ufficiale di Rfi, due treni regionali sono stati cancellati e otto convogli limitati nel percorso.

Intorno alle 13.10 la circolazione dei treni lungo la tratta tra Desio e Monza è gradualmente ripresa e il traffico ferroviario è tornato alla normalità. "Gli accertamenti da parte delle Autorità, sono concluse. La circolazione dei treni riprende gradualmente con ritardi stimati al momento fino a 60 minuti; sono possibili cancellazioni e limitazioni di percorso" ha spiegato ai viaggiatori Trenord con una nota sul proprio sito.

I disagi e i ritardi accumulati lungo le linee non sono stati legati a incidenti o investimenti ma sono dovuti all'attività di controllo effettuata.