Controlli nei giardinetti della città: sequestrata droga e 25 persone identificate

Polizia locale in azione nei giardinetti della città. Tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Tattica hanno effettuato un servizio di controllo nei giardinetti di Monza. Gli accertamenti si sono concentrati nel parchetto di via Azzone Visconti, che è stato recentemente teatro della sanguinosa aggressione a Vittorio Brumotti, inviato di Striscia La Notizia che insieme al suo cameraman è stato raggiunto da una coltellata. Oltre all'area giochi a due passi dalla stazione il cane anti-droga Narco insieme al personale in divisa hanno passato al setaccio i giardini di Via Calatafimi e via Italia, l'area della biblioteca di via Lecco, i giardini del Nei e il parchetto di via Gramsci-Manzoni.

In totale sono state identificate e controllate venticinque persone tra cui due stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno che sono stati fermati e accompagnati in comando per le operazioni di fotosegnalamento. Cinque persone invece sono state segnalate alla prefettura come assuntori di droga perchè trovate in possesso di una modica quantità di stupefacente.

Durante il servizio sono stati sequestrati circa 80 grammi di droga - soprattutto marijuana rinvenuta nei giardinetti di via Visconti - che gli spacciatori avevano nascosto o abbandonato: la sostanza stupefacente è stata recuperata e sequestrata a carico di ignoti.

In via Visconti inoltre è stato sanzionato per vendita abusiva un cittadino extracomunitario che aveva allestito una "bancarella" a terra con cappellini, collanine e sciarpe. Quattro gli ordini di allontanamento emessi in seguito all'applicazione del nuovo regolamento di polizia urbana.