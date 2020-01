Alcol e droga al volante, ancora controlli dei carabinieri: patenti ritirate e denunce

Posti di controllo e alcoltest. I carabinieri del comando provinciale di Monza anche questo weekend sono stati impegnati in una intensa attività di controlli sulle strade del capoluogo brianzolo e del territorio per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze alcoliche, troppo spesso causa di incidenti.

Dopo i controlli che la scorsa settimana hanno interessato diversi comuni tra Monza, Brugherio, la zona di Desio e Seregno, nel week-end gli uomini dell'Arma hanno fermato sessantasei veicoli e controllato un centinaio di persone. Alcuni conducenti sono stati sottoposti al test dell'etilometro e per chi è risultato avere un tasso alcolemico oltre i limiti previsti per legge sono scattati i provvedimenti.

Tre persone si sono viste ritirare la patente perchè pizzicate al volante sotto effetto di alcol mentre due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri sono stati impegnati a Monza, in via Borgazzi e in via Bergamo e a Brugherio in viale Europa, nei pressi di due locali.

Dal comando provinciale di Monza informano che i controlli non si fermeranno qui. Il personale sarà impegnato sulle strade monzesi e brianzole soprattutto nel fine settimana e in serata , momenti - spiegano dal comando di via Volturno - in cui purtroppo si registra un maggiore numero di incidenti legati all'uso di alcol e droghe al volante.