Maxi controllo dei carabinieri contro spaccio e furti, 200 persone identificate

Duecento persone fermate e controllate e trentasette pattuglie impegnate in un mese e mezzo con oltre cento uomini in divisa. Questi i numeri dell'attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Monza, con il supporto dei colleghi del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia, effettuata nel capoluogo brianzolo tra ottobre e le prime settimane di novembre.

Gli interventi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga e dei furti, sono stati programmati nell'ambito del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Palmisani e si sono concentrati soprattutto nell'area della stazione e nei giardini degli Artigianelli con un presidio che ha coinvolto anche il centro, soprattutto all'altezza di Largo Mazzini. Oltre duecento - come diffuso in una nota stampa dal comando provinciale di Monza - le persone fermate e identificate.