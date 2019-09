Controllo della polizia nell'edificio dismesso dove si vende e si compra eroina

Abusivismo e spaccio di droga. Gli agenti del NOST (Nucleo Operativo Sicurezza Tattica) nel pomeriggio di mercoledì sono stati impegnati in un maxi controllo nell'area dismessa in via Fossati, in zona San Rocco, di proprietà del comune dove era stata segnalata un'attività di spaccio e la presenza di persone che utilizzavano i locali come rifugio.

Una volta giunto sul posto, il personale ha identificato cinque persone tra cui tre cittadini stranieri e due italiani. Tutti sono stati denunciati: quattro di loro sono finiti nel guai per occupazione di edifici pubblici e uno per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti hanno anche perquisito un locale dove era stato allestito un rifugio di fortuna e qui sono state rinvenute due dosi di eroina. Un cittadino monzese di cinquant'anni è stato segnalato alla prefettura dopo aver appena acquistato una dose di eroina. Due stranieri sorpresi nei locali sono stati accompagnati in comando per il fotosegnalamento e sono risultati irregolari.

I controlli della polizia locale nella giornata di mercoledì sono poi proseguiti in via Azzone Visconti, contro lo spaccio ai giardinetti, in corso Milano dove un blocco stradale ha fermato e sottoposto ad alcoltest sedici conducenti e in via Marsala per il contrasto alla prostituzione.