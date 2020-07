Alcol in strada, prostituzione e orari movida: weekend-end di controlli della polizia locale

Alcol in strada, bevande alcoliche a minorenne e prostituzione. Weekend di controlli sulle strade di Monza dove sono stati impegnati 14 agenti in sopralluoghi mirati in alcuni luoghi segnalati dai cittadini per fenomeni di disturbo della quiete pubblica o per degrado urbano.

In totale sono state accertate 16 violazioni per consumo di alcol per le strade e piazze ed una la violazione per cessione di alcool ad un minorenne da parte di maggiorenne.

Le pattuglie hanno eseguito anche controlli antiprostituzione: due le violazioni comminate a conducenti di auto ferme a bordo strada che recavano intralcio alla circolazione.

“Dalla fine del lockdown abbiamo istituito servizi straordinari per potenziare i controlli in città, soprattutto per verificare il rispetto del nuovo regolamento di Polizia Urbana, fortemente voluto dall’Amministrazione – conferma l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – Ritengo fondamentale, soprattutto in questa fase, la presenza costante di operatori della sicurezza e della polizia locale, che spesso si rivela un deterrente efficace contro quanti si rifiutano di rispettare le regole”.

Movida e controlli

Gli agenti sono stati impegnati nel controllo relativo ai nuovi orari di chiusura dei locali: in questo caso sono state accertate due violazioni all'ordinanza n.63 a carico di negozi ambulanti per la somministrazione di alimenti e bevande oltre l’orario stabilito.

Due persone inoltre sono state sorprese senza mascherina e a loro è stato contestato il rispetto dell’ordinanza regionale. Sono stati numerosi gli automobilisti sottoposti a controlli pretest per alcol e droga: tra questi due donne sono risultate positive: una è stata denunciata e l'altra sanzionata amministrativamente ex art. 186 cds.