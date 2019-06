Gran Premio di Monza, occhi puntati sulla sicurezza: previsti controlli e divieti

Sicurezza e controlli. Queste le parole d'ordine del prossimo Gran Premio d'Italia in programma dal 6 all'8 settembre 2019. Giovedì, in prefettura, a Monza, si è svolta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e l'incontro ha avuto come tema proprio gli aspetti di controllo legati all'evento.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Patrizia Palmisani erano presenti anche i vertici delle forze dell'ordine del territorio con il comandante dei carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza, il Tenente Colonnello Simone Pacioni, il Questore Michele Sinigaglia, il dirigente della polizia stradale di Monza Riccardo Peviani, il comandante delle Fiamme Gialle di Monza e Brianza Massimo Gallo e il neocomandante dei Vigili del Fuoco Claudio Giacalone. Al tavolo hanno preso parte anche i rapapresetanti di Sias e alcuni sindaci e rappresentanti dei territori coinvolti.

"Il grado di attenzione dei controlli dovrà essere elevatissimo, al fine di garantire l'efficienza delle operazioni di afflusso e deflusso del pubblico e la rapidità degli eventuali interventi sanitari urgenti" ha spiegato il prefetto Palmisani. Massima attenzione agli aspetti di "security" e "safety" in previsione dell'evento. Un nuovo tavolo, con i vertici delle forze dell'ordine del territorio, dovrà essere convocato per pianificare tutti gli interventi e le misure da adottare.

Massima attenzione anche alla viabilità, urbana ed extraurbana, al sistema di trasporti pubblici e ai divieti relativi alle ordinanze per gli alcolici in recipienti di vetro e lattine che possono rappresentare un pericolo durante i grandi eventi.

"L’evento è una risorsa per questo territorio ed una grande festa per la comunità. È perciò nostro compito garantire che tutto si svolga in maniera ordinata e senza rischi" ha concluso il prefetto.