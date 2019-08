Fermati dai carabinieri per un controllo, dall'auto spunta la droga: 21enne denunciato

Un giovane di 21 anni di Seveso è stato denunciato per possesso di droga. E’ accaduto domenica sera in via Milano, a Desio. Il 21enne si trovava a bordo di una Ford Focus, guidata da un amico.

I carabinieri di Desio hanno fermato la vettura per un normale controllo. Il 21enne è risultato in possesso di tre grammi di marijuana. Una quantità eccessiva per giustificare l’uso personale. E’ stato dunque denunciato. La droga è stata sequestrata.