Un accampamento nel bosco della droga, maxi operazione contro lo spaccio alle Groane

Venti carabinieri in campo e chilometri e chilometri di bosco pattugliati. Un nuovo maxi controllo antidroga martedì ha visto impegnati gli uomini dell'Arma della compagnia di Desio insieme al personale della Questura di Monza e al Reparto Prevenzione Crimine.

Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio l'intera area boschiva del “Parco delle Groane” tra la fermata Trenord “Ceriano - Groane” (ora soppressa) e la strada provinciale Monza-Saronno. In campo oltre venti uomini che hanno scoperto tra la boscaglia un vero e proprio accampamento, con tende di fortuna, viveri e indumenti insieme a materiale per il confezionamento degli stupefacenti, bilancini di precisione e siringhe.

Nel bosco è stato rintracciato un 52enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, nei cui confronti sono state avviate le procedure di espulsione. Nell'ambito del controllo sono stati fermati e identificati trenta acquirenti che si trovavano nei pressi del parco per acquistare droga: per loro sarà proposto il foglio di via obbligatorio.

Il controllo effettuato martedì rientra nell'ambito delle iniziative condivise durante le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Monza e della Brianza Patrizia Palmisani.