Fugge di fronte ai carabinieri nella sala slot: 26enne espulso (di nuovo)

E’ bastato che i carabinieri entrassero nella sala slot di via Garibaldi, 90. Alla vista dei militari, martedì 11 febbraio un cittadino albanese di 26 anni ha smesso di giocare alle macchinette e si è dato a una precipitosa fuga. Una corsa che ha messo subito sulle tracce del giovane le forze dell’ordine.

Quando, al termine della corsa, i carabinieri lo hanno bloccato, hanno scoperto che il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, era già stato colpito da un decreto di espulsione nell’agosto dell’anno scorso. Riaccompagnato in aereo in Albania, era riuscito a tornare in Italia. Ora sono state di nuovo avviate le procedure per l’espatrio.