Contromano in autostrada, fermato e denunciato 24enne

Ha imboccato contromano l'autostrada e ha percorso un tratto in senso vietato fino a schiantarsi contro il guard rail e poi essere fermato dalle forze dell'ordine.

Un ragazzo di 24 anni, lombardo, residente nel Varesotto, è stato denunciato e gli è stata sequestrata auto e patente dagli agenti della Polizia cantonale del Canton Ticino in Svizzera mentre guidava contromano lungo l'autostrada A2 a Chiasso.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia cantonale, il 24enne all'altezza di Mendrisio si è immesso in contromano lungo l'autostrada. Per scongiurare il pericolo di incidenti, è stata disposta la chiusura della dogana per ridurre il numero dei veicoli in transito.

Dopo l'urto contro il guardrail, il 24enne ha continuato la corsa fino a poco prima del confine dove è stato fermato dai poliziotti.