Monza, aggredito da sconosciuto in centro poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Il colpo alla testa con una bottiglia di vetro e uno sconociuto che dopo l'aggressione si dilegua nel nulla, lasciando la vittima - un trentasettenne monzese - in strada, in via Italia, ferito, insieme alla compagna. Oltre ai soccorsi del 118 martedì sera in via Italia sono arrivati anche i carabinieri di Monza dopo la segnalazione di una lite in corso in pieno centro.

Il ragazzo ha spiegato ai militari di essere stato aggredito da uno sconociuto ma la situazione presto è precipitata: durante le fasi di controllo, mentre i carabinieri erano impegnati con le operazioni di identificazione, l'uomo si è agitato e con la complicità della donna - una ragazza di ventisette anni, anche lei monzese - ha aggredito gli uomini in divisa. I due, subito bloccati, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.