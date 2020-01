Si perdono con il buio in montagna sulla Grigna, coppia soccorsa in elicottero

Si sono messi in cammino sulla Grigna Settentrionale per raggiungere il rifiugio Brioschi ma quando ha iniziato a scendere il buio si sono persi e hanno smarrito l'orientamento.

Brutta avventura in montagna, sulle cime lecchesi, per un uomo di 69 anni, originario della provincia di Lecco, e una donna 59enne brianzola. I due sono stati tratti in salvo dal personale del Soccorso Alpino dopo essere rimasti bloccati nella serata di sabato sulla Grigna Settentrionale.

La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 20 dalla SOREU dei Laghi dell'Azienda regionale emergenza urgenza. I due alpinisti erano partiti la mattina dai Resinelli ma poi si sono trovati in difficoltà.

Al telefono con i soccorsi, a causa del buio, non erano in grado di dare la loro posizione esatta e sono stati messi in contatto con un referente della Stazione Valsassina - Valvarrone. La coppia è stata localizzata grazie al sorvolo dell'elisoccorso decollato da Como: si trovavano sulla cresta che conduce in cima, poco dopo il bivacco Merlin, nel comune di Pasturo.

I due - entrambi illesi - sono stati recuperati con il verricello e accompagnati con un mezzo del Soccorso Alpino fino ai Piani dei Resinelli, dove avevano parcheggiato l’auto.