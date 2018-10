Cerca di scappare con 200 euro di cocaina: braccato dai carabinieri

Aveva in tasca sette grammi di cocaina e 145 euro: è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di mercoledì 24 ottobre a Cornate d'Adda, nei guai un cittadino marocchino di 32 anni, incensurato.

L'uomo, come riferito dai carabinieri di Vimercate, è stato fermato in via 25 aprile. Quando, durante la perquisizione, è saltata fuori la cocaina il 32enne ha cercato di scappare, ma è stato rincorso e braccato dopo una breve colluttazione. Il 32enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nella mattinata di venerdì.