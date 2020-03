Coronavirus, un contagio anche ad Agrate: uomo ricoverato a Vimercate

Un nuovo caso di contagio da coronavirus ad Agrate Brianza. Dopo la notizia della positività al tampone di una donna dipendente di una multinazionale con sede ad Agrate Brianza, la Intercos, - che nel frattempo è guarita - e ha fatto ritorno a casa sua, il sindaco del comune brianzolo ha comunicato il contagio di un concittadino. Il primo caso di positività al Covid-19 che riguarda un agratese. L'uomo è ricoverato all'ospedale di Vimercate e le sue condizioni sono buone.

"Le autorità sanitarie hanno però confermato che le condizioni del nostro concittadino, attualmente ricoverato presso una struttura ospedaliera, vista anche la sua età che è al di sotto della fascia più critica (ovvero quella degli over 65), non sono preoccupanti. A lui va il nostro augurio perché possa riprendersi il prima possibile" ha commentato il primo cittadino Simone Sironi.

"Ovviamente l'identità della persona rimane riservata e conosciuta solo all'ATS. Conoscere di più non serve. Non serve sapere nome, non serve sapere luogo di lavoro, spostamenti, ecc... anche perché l'ATS sta gestendo con professionalità la situazione e ha da subito identificato, controllato e posto in isolamento i cosiddetti contatti stretti. Quindi chi non è stato contattato non corre alcun rischio" ha ribadito il sindaco.

"In qualità di Sindaco faccio questa comunicazione al fine di evitare che circolino voci distorte o notizie gonfiate. Meglio affidarsi a fonti ufficiali" ha concluso.

Quattro casi a Monza

Fino a martedì nella provincia di Monza e Brianza - secondo i dati forniti da Regione Lombardia - si registravano nove casi di contagio da Covid-19. Ora i numeri sono pressochè raddoppiati e anche nel capoluogo brianzolo ci sono stati i primi contagi. Si tratta di quattro persone residenti in città che ora si trovano ricoverate in ospedale al San Gerardo e nel presidio ospedaliero di Vimercate (un solo paziente). A dare l'annuncio mercoledì mattina è stato il sindaco della città Dario Allevi, durante una conferenza stampa nel palazzo municipale che ha visto anche la partecipazione di diversi assessori comunali.