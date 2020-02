Emergenza coronavirus: una settimana no stop per i volontari della Croce Rossa

Una settimana di lavoro senza sosta per i volontari della Croce Rossa di Monza. Dalla scorsa domenica infatti è stata aperta l'Unità di crisi della CRI del capoluogo brianzolo che coordina tutte le attività e il personale impegnato nella gestione dell'emergenza coronavirus, con il supporto della Sala operativa locale (SOL) attiva h24 impegnando 6 operatori che lavorano su vari turni.

È stato aumentato il numero di mezzi di soccorso disponibili sul territorio con un'ambulanza aggiuntiva oltre a quella già attiva h24, tre tende pneumatiche sono pronte per essere allestite in pochi istanti in caso di bisogno su tutta la provincia mentre sono stati 150 i volontari impegnati su vari turni dall'inizio della settimana.

"I nostri operatori sono formati per la gestione dell'emergenza - spiega Andrea Paleari, delegato provinciale per le attività di emergenza gestite a livello monzese da Nicole De Togni - La gestione delle emergenze è una delle attività fondamentali di Croce Rossa Italiana che fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile". Si ricorda infine che l'accesso agli ambulatori di Continuità assistenziale (ex guardia medica) situati presso la sede CRI di Monza in via Pacinotti è possibile solamente dopo autorizzazione telefonica del medico di turno contattabile al numero 800201102.

"Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dai volontari - commenta Dario Funaro, presidente del Comitato di Monza della Croce Rossa -. Formazione continua, professionalità, spirito di abnegazione e di sacrificio a servizio della collettività. Una settimana di grande impegno per il nostro Comitato, anche a livello economico. Per andare avanti abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti".

Prosegue inoltre l'attività di controllo negli aeroporti milanesi con l'intervento, dall'inizio dell'emergenza, di 45 volontari della Croce Rossa di Monza in aggiunta ai volontari degli altri Comitati della regione. Per garantire ai volontari di operare in completa sicurezza sono stati effettuati ordini speciali di dispositivi per la protezione individuale (a disposizione esclusivamente del personale impegnato nell'emergenza): 500 mascherine FFP2 e 100 mascherine FFP3. Oltre a nuove scorte di guanti, camici monouso, calzari, copricapo e occhiali.