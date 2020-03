Triuggio, sindaco positivo al coronavirus

"Sto bene ma dopo un controllo medico ieri pomeriggio sono risultato positivo al coronavirus". A informare i concittadini in merito al suo stato di salute è stato direttamente il sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi, 63 anni. In un comunicato stampa diffuso dall'ente ha comunicato di essere stato contagiato dal virus.

"Sto applicando il protocollo previsto per questi casi. Appena terminato il periodo di controllo e di quarantena, tornerò al mio posto di sindaco. Approfitto per ringraziare i cittadini per il sostegno e la solidarietà in un momento difficile per me e per tutta la comunità” ha scritto in una lettera rivolta alla cittadinanza.

Il primo cittadino ha anche comunicato l'avvenuto decesso di un altro residente a Triuggio contagiato da Covid-19. Attualmente sul territorio di Monza e Brianza risultano 85 le persone contagiate.

In via precauzionale gli uffici comunali a Triuggio resteranno chiusi almeno fino a lunedì. "La macchina organizzativa è comunque attivia in remoto per affrontare l'emergenza" ha assicurato Cicardi.