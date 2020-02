Brugherio, sospetto caso di coronavirus: positivo un 50enne in vacanza in Abruzzo

Un uomo di 50 anni di Brugherio è risultato positivo al coronavirus ed è ricoverato nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale di Teramo. L'uomo, dipendente di banca, era in vacanza con la famiglia a Roseto degli Abruzzi dallo scorso venerdì. Poi i sintomi influenzali e la conferma del primo tampone: contagio da Covid-19. Ora si attende la validazione dei successi accertamenti da parte dell'istituto Spallanzani di Roma.

L'uomo - secondo quanto appreso - verrà trasferito all'istituto Spallanzani di Roma da dove dovrebbe arrivare la conferma sul secondo test effettuato. Il 50enne ha accusato i primi sintomi nella notte tra martedì e mercoledì tra cui febbre alta e insufficienza respiratoria, per cui è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 attrezzata per il soccorso in caso di sospetto Coronavirus. Il personale sanitario, utilizzando tutti i presidi previsti dalla procedura ministeriale, ha trasferito il paziente nell'ospedale Mazzini di Teramo.

Il 50enne respira da solo ed è sotto assistenza continua del personale medico del nosocomio teramano. La famiglia è tenuta in isolamento domiciliare fiduciario e nessuno dei componenti presenta al momento sintomi.

Dipendente contagiata ad Agrate dimessa: 37 guarigioni

Nei giorni scorsi invece era stata ricoverata all'ospedale di Bergamo una donna residente in un comune milanese della Martesana risultata positiva al coronavirus e dipendente di una multinazionale con sede ad Agrate Brianza. Le condizioni della paziente sono progressivamente migliorate ed è stata dimessa. Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato che dalla Lombardia arriva anche una notizia positiva in merito alle guarigioni: 37 delle 305 persone contagiate risultano infatte guarite.