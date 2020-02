Brugherio, il test dello Spallanzani conferma: 50enne brianzolo contagiato da coronavirus

Il primo caso di contagio da coronavirus su un uomo di Brugherio e il primo ufficiale nella regione Abruzzo. Il secondo test effettuato dall'Istituto Spallanzani di Roma nella giornata di giovedì ha confermato il contagio da Covid-19 per un 50enne brianzolo.

L'uomo era arrivato a Roseto degli Abruzzi alla fine della scorsa settimana per trascorrere un periodo di vacanza con la famiglia nella casa di villeggiatura che possiede. Poi la febbre alta e i sintomi influenzali e il ricovero in ospedale. Il primo tampone effettuato nell'ospedale di Pescara aveva dato esito positivo e il controtest eseguito dallo Spallanzani ha confermato la notizia

L’uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Teramo. Al momento, dunque, in Abruzzo si registra ufficialmente il primo caso. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

"Secondo quanto mi hanno riferito i contatti, ha comunque solo un pochino di febbre ed è vigile. A lui quindi il primo pensiero, con l'augurio che possa riprendersi completamente al più presto" ha spiegato in un post rivolto ai concittadini il sindaco di Brugherio, Marco Troiano, a commento della notizia del contagio del 50enne brugherese.

"Il resto della famiglia del paziente (la moglie e due figli) è attualmente in isolamento nella loro abitazione di Roseto degli Abruzzi. Come vi spiegavo ieri, adesso la procedura prevede il contatto tra le autorità sanitarie abruzzesi e quelle lombarde, che ci faranno avere comunicazioni ufficiali. Voglio però precisare una cosa da subito: un caso singolo non prevede l'attivazione di misure più restrittive nella città coinvolta. Quindi vale il mio solito invito: niente agitazione e continuate (a maggior ragione ora) a seguire solo le comunicazioni ufficiali, non i gossip e... diffidate dalle fake news" ha concluso.