Coronavirus, 12 casi di contagio a Monza: le misure restrittive e le chiusure in città

A Monza i casi di contagio da coronavirus sono saliti a 12. A comunicarlo è stato il sindaco del capoluogo brianzolo Dario Allevi che ha fatto il punto sull’emergenza sanitaria dopo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di sabato sera.

“Le persone con tampone positivo nella nostra città sono salite a 12. Un numero ancora contenuto, rispetto ad altre zone della nostra Regione, ma che impone ad ognuno di noi comportamenti sempre più rigorosi per evitare altri contagi. Per diversi giorni dovremo cambiare i nostri stili di vita” ha spiegato Allevi.

“Ieri pomeriggio – ha ricordato Dario Allevi – in una call telefonica con il Presidente Fontana, ho condiviso, insieme ai miei colleghi degli altri capoluoghi lombardi, la necessità di chiedere al Governo misure più restrittive per contenere l’emergenza sanitaria. I dati che, infatti, Regione Lombardia invia quotidianamente a Roma raccontano di una situazione drammatica che impone decisioni tempestive e, in parte, dolorose. Ieri, al termine di una giornata surreale, la Presidenza del Consiglio ha prodotto un Decreto confuso, ma comunque più stringente. Adesso, però, non è il tempo delle polemiche. È il tempo delle azioni e della responsabilità. Di tutti”.

I numeri di emergenza

Tre i numeri di emergenza dedicati agli anziani per ottenere ogni informazione utile: 334/6311270 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17), numero verde AUSER (per chiamate da telefono fisso): 800 995 988 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18), numero AUSER Brianza (per chiamate da cellulare): 039/2454544 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18). Dario Allevi lancia anche un altro appello ai cittadini: “Non intasate il 112 se avete dubbi sul Coronavirus. Il numero unico delle emergenze non è un servizio informazioni, serve a soccorrere chi corre imminente pericolo e il sovraccarico di chiamate mette in gioco delle vite. I numeri da fare per chi vuole risposte sul virus sono il 1500 e il numero verde attivato da Regione Lombardia 800 89 45 45”.

Le misure restrittive in città: chiusure e divieti

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri Dario Allevi ha firmato domenica una nuova ordinanza che entrerà in vigore lunedì 9 marzo: “Chiediamo ai cittadini uno sforzo notevole, un altro mese di enormi sacrifici. Sono, però, restrizioni necessarie perché in questa fase la nostra massima priorità deve essere il contenimento di questo maledetto virus. Dobbiamo bloccare la sua crescita esponenziale per evitare il collasso del nostro sistema sanitario. I piccoli comportamenti quotidiani di tutti noi sono determinanti. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Solo così ne usciremo più forti di prima”.

A partire da lunedì 9 marzo resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile. Il Comune ha, quindi, stabilito di chiudere i Centri Anziani, i Centri di Animazione Socio-Educativa (centri di aggregazione giovanile), i Centri Diurni Disabili, i Centri Socio-Educativi, i Servizi di Formazione all’Autonomia, il Centro Diurno Ergoterapico, i Servizi di Inserimento Lavorativo, i Centri Diurni Integrati, i Servizi di Semiresidenzialità Minori, il Servizio di Volontaria Giurisdizione e il Centro Antiviolenza. Gli uffici pubblici comunali resteranno regolarmente aperti, pur con le necessarie precauzioni, mentre si conferma la chiusura di alcune attività di front-office.

L’Ufficio Anagrafe e gli sportelli del Punto Comune (Anagrafe, Stato Civile, Ufficio Funerario, Ufficio Elettorale e Ufficio Informa stranieri/badanti) con ingresso in piazza Carducci resteranno aperti al pubblico con ingressi solo su appuntamento per il rilascio di alcuni documenti: l’elenco completo è consultabile online su www.comune.monza.it.

Alcuni servizi vengono erogati online su www.servizionline.comune.monza.it e comunque informazioni e segnalazioni possono essere in ogni momento effettuate via email o telefonicamente.